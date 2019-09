RAHVAS NUTAB TAGA: kuhu kadus Mart Juure huumorikülg Juurikas?  

Kui kauaks ja kuhu on Juur puhkusele läinud, ei soovi ta valgustada. "Kuna me ei ole teiega nii lähedased, et peaksime üksteisele puhkuseplaane tutvustama, siis seda ei avalda. Kunagi, kui oleme rohkem tuttavad ja võibolla käime läbi tihedamalt, siis räägime ka puhkuseplaanidest ja selle veetmise võimalustest," vastab Juur läbi huumoriprisma.