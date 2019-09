48aastane Vene näitlejanna on suremas 

Komsomolskaja Pravda kirjutas augustis anonüümsetele allikatele viidates, et USA menusarja "Lapsehoidja" Vene versioonist tuntud Zavorotnjuk põeb ajuvähi agressiivseimat vormi - glioblastoomi, mis 2015. aastal viis hauda ka särava laulja ja näitleja Žanna Friske. Kuid Anastassia esindajad eitasid kuuldusi rängast haigusest.

Alles aasta tagasi tõi telestaar ilmale tütre, kes sai nimeks Mila. Lapse isa on Anastassia kolmas abikaasa, iluuisutaja Pjotr Tšernõšev. Nüüd aga väidavad mitmed Vene netiallikad, et Zavorotjnuk lamab Moskva erahaiglas meditsiinilises koomas ning tal pole elulootust - vähk on viimases staadiumis. Tema pressiesindajad pole kuuldusi ei kinnitanud ega ümber lükanud.