Rod Stewart paljastab, et tal diagnoositi kolm aastat tagasi vähk 

74aastane staar seletas oma kunagise ansambli Faces liikmete heategevusõhtul, et haigus tuvastati tavakontrolli käigus 2016. aasta veebruaris. Õnneks oli vähk algstaadiumis. Daily Mirrori teatel on arstid Rodile kinnitanud, et haigus on nüüdseks seljatatud.