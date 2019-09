1980. aastate menubändi laulja leiti oma kodust surnuna 

New York Posti teatel leidis Ocaseki elutu keha pühapäeva pärastlõunal tema kolmas abikaasa, omaaegne supermodell Paulina Porizkova, kes oli The Carsi tähest 2017. aastal lahku läinud. Manhattani ridaelamusse kohale kutsutud politseil jäi vaid üle konstateerida Ocaseki surma. Kuulu järgi oli surm saabunud loomulikul teel.

1976. aastal Bostonis kokku tulnud The Cars, kuhu kuulusid lisaks Ocasekile Elliot Easton, Greg Hawkes, Benjamin Orr ja David Robinson, andsid 1978-1987 välja kuus albumit. Plaatidelt tuli singlite Top 40-sse 13 pala. 1984 pälvis The Cars MTV aasta video auhinna viiendalt albumilt pärit lauluga "You Might Think".

The Carsi tuntuimaks palaks on jäänud "Drive", mida 1985. aastal kasutati Philadelphias Live Aidi kontserdil Etioopia näljahäda kajastavate südantlõhestavate kaadrite taustal. "Drive'i" muusikavideo võtteil tutvus toona teist korda abielus olnud Ocasek 18aastase supermodelli Paulina Porizkovaga. 21aastase vanusevahega paar abiellus 1989. Mais 2018 teatas Porizkova, et tema ja Ric olid aasta varem lahku läinud. Manhattanil 19th Streetil asuva elamise pani abielupaar tänavu müüki, nõudes selle eest enam kui 15 miljonit dollarit.

Igast abielust oli Ocasekil kaks poega.