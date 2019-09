Inimesed „Ugala teatris võivad „hip-hip, hurraa“ hüüda vanad jorsid, sest poisikestel pole sihukest häältki!“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

ELUÕIED: Veerandsada aastat tagasi loodud naiskanneldajate kollektiiv, kuhu kuuluvad Maria Klenskaja (vasakul), Ülle Kaljuste, Terje Pennie ja Garmen Tabor, teeb peoõhtu pööraseima etteaste. Foto: Aldo Luud

„Hip-hip, hurraa! Hip-hip, hurraa! Läks!“ kõmistas näitleja Margus Vaher pärast 100. hooaja avalavastust „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“. Seesama kõmiseva häälega hüütud „Hip-hip, hurraa!“ on igal Ugala teatri peol traditsiooniline märguanne, et nüüd on ametlik osa otsas, kõned peetud ja läheb peoks. Õigus hiphiphurraatada on trupi kõige vanemal meesnäitlejal. Noornäitlejail hõiskamise juurde asja ei ole.