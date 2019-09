"Meie ansambel a-ha sai nime laulu pealkirja järgi. Laul oli jama, aga nimi oli hea!“ 

Õigupoolest sai „Take On Me“ kuulsaks alles kolmandal katsel. Norra trio oli selle salvestanud juba 1984. aastal ning teinud toona ka video. Kuid maailmakuulsus saabus alles 1985, kui noormehed oma pala uuesti lindistasid ning Briti režissöör Steve Barron sellele põnevas pliiatsitehnikas klipi väntas. Neiu, kes Londoni kohvikus Kim's Cafe kohvi kõrvale koomiksiraamatut luges ja selle kangelasel (joonis-Morten) end kättpidi lehekülje sisse laskis tõmmata, oli laulja toonane sõbratar, inglise modell ja tantsija Bunty Bailey. Õigupoolest oligi nende armulugu alguse saanud video võtetel. 1986. aasta MTV videomuusikaauhindade galal pälvis „Take On Me“ kuus auhinda. Samas stiilis valmis ka ah-a teise singli „The Sun Always Shines on TV“ video, kus Morteni ja Bunty armastajapaar edasi tegutses.