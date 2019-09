Aastaid rantjee elu nautinud Peep Vain on tagasi suurel laval: „Tore on taas inimeste ees seista!“ 

Saku Suurhallis toimub 5. novembril enesearengu koolitus "Better You" („Parem Sina“), mille peaesineja on menukirjanik ja tippkoolitaja Robin Sharma. Suurüritusel on kõnelemas ka meie suurkoolituste meister Peep Vain, kes hoidis end viimased viis aastat pigem kulisside varju. „Tore on taas inimeste ees seista ning nendega jagada seda, mis endas kristalliseerunud ning kogunenud on,“ ütleb ta entusiastlikult.



Sündmus toimub koostöös Tallinnas peetava JCI maailmakonverentsiga, kust tuleb seminarile 3000 osalejat rohkem kui 100 riigist. Edu Akadeemia Roland Tokko eestvedamisel toob juurde teise 3000 ning sellest kujuneb Eesti läbi aegade suurim ja rahvusvahelisim seminar.

Staarkoolitaja Peep Vain Foto: Erakogu

„Julgus tekib tehes,“ vastab Vain küsimusele, kust tekkis julgus korraldada Eesti mastaabis midagi enneolematut. „Aasta enne seda suurimat koolitust tegin tänases Alexela kontserdimaja saalis (toona Sakala keskus) koolituse tuhandele inimesele ning selle õnnestumine andis palju indu. Sealt edasi minema ajasid mind ambitsioonid, et mis kõik veel võiks olla võimalik, innustus Tony Robbinsi 8000 inimesega koolituselt Londonis ning oma toonase meeskonna entusiasm ja tugi.“

Kõige enam ongi Peebul meeles toonane meeskondlik pingutus, müük ning turundus, et asi ühiselt ette võtta ja ära teha. „See on vaieldamatult minu senise elu kõige ägedam meeskonnatöö kogemus,“ nendib ta.

Seminari „Better You“ esinemiskutse otsustas ta vastu võtta mitmel põhjusel. Selleks et saada osa Roland Tokko ja JCI koostöös sündivast suursündmusest ning et jagada eriti noorema publikuga huvi enesearengu vastu. Roland Tokko ind ja edukus viimastel aastatel koolitusi korraldada ning neid müüa on tema sõnul vaimustav. Uus koolitajate ja koolitustel osalejate põlvkond on peale kasvanud.