ÕL VIDEO | „Rannamaja“ Merilyn: see, et Kristo ja Kerli kaamerate ees seksisid oli ikka väga šokeeriv 

“Ma jäin ikkagi iseendaks. Kui me natukene jõime, siis ma tantsin, viskasin lolli nalja ja naersin kõva häälega, see on kõik loomulik. Aga ma ei tee midagi sellist kaamera ees, mille pärast ma peaks pärast kaamera ees halama,” ütles ta.

Vastuseks küsimusele mis on kõige õudsem asi, mis saates juhtus, vastas Merilyn, et ikkagi see, kui Kerli ja Kristo kaamerate ees vanainimeste asja tegid. “See, mida teises osas nägite, terve saade oli sellest ju. See oli ikkagi šokeeriv!”