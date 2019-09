Maailma vanim sünnitaja ja tema mees vaaguvad hinge? 

1962. aastast koos olnud India paar ei suutnud abielu jooksul lapseootele jääda ning piinles selle pärast väga. "Mind vaadati süüdistava pilguga, nagu oleksin pattu teinud," rääkis Erramatti Times of Indiale.

Erramatti ja Rajarao kaksiktütred. Foto: India Photo Agency / SWNS/Scanpix

Mullu, kõrges vanuses, tehti Erramattile kunstviljastamine, mis õnnestus esimesel katsel. Kui ta 5. septembril tublid ja terved kaksiktütred ilmale tõi, kuulutati, et tegu on maailma vanima sünnitajaga. Kui 74aastase Erramatti vanus tõestatud saab, pääseb ta tõesti rekordiraamatuisse.

Paraku lebab maailma vanim sünnitaja praegu intensiivravipalatis. Tema abikaasa Rajarao, kelle vanus on väidetud olevat nii 80 kui 78 eluaastat, sattus haiglaravile juba päev pärast seda, kui Erramattile keisrilõige tegi - talumees varises kokku. Esialgu levisid kuuldused insuldist, kuid The Suni andmeil oli tegu infarktiga.

Kohaliku haigla peaarsti sõnul viidi vanim sünnitaja viidi pärast keisrilõiget intensiivravile, et ta saaks kosuda selle suure katsumuse tekitatud stressist. Kuid The Suni andmeil on Erramatti ikka veel intensiivpalatis.