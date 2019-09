Üritused ÕL VIDEO | Priit Leito: „Prooviabielu“ teise hooaja castingule tuli kohale 199 meest ja üks naine! Ohtuleht.ee | Video: Rauno Vahtre , täna, 14:34 Jaga: M

GALERII

Priit Leito ja Anu Saagim TV3-e sügispeol Foto: Rauno Vahtre

Anu Saagim püüdis reede õhtul Noblessneris toimunud TV3-e sügishooaja avapeol kinni ka TV3 juhi Priit Leito. Mees tõdes, et saab kanaliga rahul olla ning ütles, et sügishooaeg on edukalt alanud.