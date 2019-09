VÄGEV! Tartu Lõunakeskuse McDonalds pidi valmistama ajaloo suurima tellimuse: lahke südamega noormees tellis 1000 burgerit! 

Kuigi toidukoha jaoks võis algselt selline tellimus rumala naljana tunduda, ei olnud asi teps üldse mitte nali. Burgerisõber jagas Twitteris video- ja pildimaterjali, millelt on näha, et ta tõepoolest sai oma hiigeltellimuse kätte. Burgereid oli nii palju, et need pakendati suurtesse pappkastidesse. 1000 burgerit noormees siiski noormees ise ära ei söönud, vaid jagas neid Raekoja platsil möödakäijatele.

Kuigi võiks arvata, et selline ootamatu hulk võtab kõvasti aega, siis burgerite valmistamine läks kiiremini kui oodatud. "Meie meeskond on saanud põhjaliku väljaõppe, mistõttu suutsime niivõrd suure tellimuse kiirelt ning kvaliteetselt valmis teha. Kokku võttis 1000 burgeri valmistamine aega ligikaudu 2,5 tundi,” sõnas ta, lisades, et tal on hea meel, et kliendid neile vahepeal suuri väljakutseid esitavad.