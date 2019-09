Teet Margna: olen 25 aastaga miljonäriks saanud, ega pea seda häbiasjaks! 

Margna on produtsendi tööd teinud juba 25 aastat ning selle aja jooksul teinud seda nii edukalt, et on nüüd miljonär. Saagim nendib, et rikkuse tunnistamine on Eestis nagu patt või häbiasi.

"Jah, mingil moel on see tõesti nii, et see on pooleldi nagu häbiassi. Oleneb valdkonnast, aga kui räägime meediaärist, siis jääb mulje, et ainult telemajade omanikud või suurfirmad on need korporatsioonid, kes võivad teenida. Aga kõik teised produtsendid või eraettevõtjad, kes selles valdkonnas tegutsevad, peavad leppima ükskõik millega. Mul ei ole midagi häbeneda!" ütleb ta.

Margna juhtis Kanal 2s pikka aega "Kuldvillakut", kuid pärast kanalivahetust andis teatepulga üle Eeva Essele. Margna sõnul saab noor naine selle saate juhtimisega suurepäraselt hakkama.