Oleg Pissarenko seletab lahti oma uue plaadi lood: nägin end kõndimas mööda tunnelit valguse suunas 

Ka Alexela kontserdilaval on Pissarenko seekord üksi, mängib akustilist

kitarri, elektrikitarri ja elektriklaverit. „Salvestasin plaadi kontserdina, et saada plaadile õige energia. See muusika on ju loodud inimestele,“ ütles Pissarenko, kes räägib nüüd albumi ka pisut rohkem lahti.

“Nostalgia” on lugu minu sünnilinnast Narvast, täpsemini sellest, kuidas ma nostalgiatundepuhangust ajendatuna tolles linnas suurt maailmamuutvat festivali teha püüdsin ja kuidas selle tagajärjel läbi põlesin. Sain aru, et nostalgia on suht kasutu tööriist otsuste tegemise juures.

„Valust saab ilu“ on lugu sellest, kuidas kõige sügavamast august läbi tulles hakkasin pärast pikka pausi taas hingelist ilusat muusikat looma. Olin korraga ahastusest väljumas ja rõõmu sisenemas. Selle kahe oleku vahel sündis muusika.

“Klaar hommik”. Kujutan ette ilusat suvehommikut maal. Uksest välja astudes vaimustud looduse ilu täiusest ja korraga tunned, et kõik on selge: mõtted, tunded, sinu minevik, olevik, tulevik. See on klaar hommik!

„Lõpmatus“. Lugu olemasolemise lõpmatust olemusest.

„Peetri laul“ on lugu, mis on pühendatud minu vanemale pojale Peetrile. Täna on ta 16-aastane noormees, kes astus just Treffneri gümnaasiumisse ja sai üheks hüüdnimeks Viiking. Lugu aga sündis ajal, mil ta minu perre sündis. Ilmselt minu jaoks veidi ootamatu isaroll ja sellega kaasnevad muutused liigutasid tookord ja panid muusikat looma.