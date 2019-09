Oma lapse pettusega ülikooli upitanud näitleja Felicity Huffman läheb kaheks nädalaks vangi 

„Meeleheitel koduperenaiste“ staar sõnas juba juunis, et on valmis vanglas karistust kandma. Siiski arvas ta toona, et läheb trellide taha tervelt neljaks kuuks.

Kevadel ilmnes, et USAs osalesid mitukümmend jõukat ja tuntud inimest massiivses petu- ja altkäemaksuskeemis, et oma lapsukesed mainekatesse õppeasutustesse saata ning „lihtrahva“ laste ees eelisolukord tekitada. Tegemist oli kõige mahukama ülikoolide sisseastumispettusega USA ajaloos ning puudutas teiste seas ka mainekaid kõrgkoole nagu Yale, Stanford ja Georgetown. 2011.-2018. aastal võttis üks nõustamisega tegelev ettevõte rikkuritelt altkäemaksu, millest osa pistis enda tasku ning osa maksis edasi ülikoolide treeneritele, sisseastumiseksamite hindajatele jne. Näiteks said rikaste lapsed mõnda heasse õppeasutusse, kuna treener valetas, et vajab tudengikandidaati hädasti oma spordivõistkonda, ehkki nooruk polnud spordiala kunagi tegelikult harrastanudki.