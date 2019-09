Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas maadleja Abergi briljandid jäljetult kadusid 

1938. aastal kirjutas Esmspäev: „Maadleja Aberg pani oma varandusega aluse oma venna Juliuse riidemagasinile Tallinnas Väike-Karja tänavas, mis tegutseb tänapäevani. Julius Aberg teab kõige paremini jutustada oma venna jõukusest, mis kogunes maadlemisega. Arusaadavalt tuleb kahetseda, et kõik see jäi Venemaa pankadesse. Kuid Julius Aberg teab veel üht panipaika, kus hiiglarikkus kättesaamatult asub. Aleksander Aberg oli Venemaal segaste olude tekkides kahte suurde plekk-kasti asetanud suure hulga briljante, kulda ja inglise raha ning need mulda peitnud Vene-Soome piiril. Peidukoht sai kuidagi märgitud ja sellest teadis ka maadleja vend Julius. Hiljem on ta korduvalt ja põhjalikult otsinud kadunud Abergi varandust, kuid asjata. Võimalik, et peidukoha märgid on läinud segi või on keegi kõrvaline varanduse avastanud.“