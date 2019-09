Teater Seasaare kõrtsis alustanud Ugala teater võõrustab 100. hooajal vabariigi aastapäeva vastuvõttu Aigi Viira , täna, 20:35 Jaga: M

TÕELINE HITT: Ugala teatri lavastus „Armastus kolme Apelsini vastu“, mis esietendus 1991. aastal, võeti trupi soovil mängukavast maha enne, kui see võinuks oma loomulikku surma surra. Publikut jagunuks veel aastateks. Ajaloolisel fotol on Elmo Nüganen Pantalone ja Allan Noormets nõiana. Jutt käib Toscana juuksenõelast. Foto: Vambola Salupuu

„Äh, nad ei tee üldse proovi, vaid mängivad kaarte!“ kohmas üks lavamees teisele. „Endal pole tekstki peas, aga seda on lavale vaja ja seda on vaja...“ pahurdas teine vastu. Oli aasta 1991. Ugala proovisaalis käis töö lavastusega „Armastus kolme Apelsini vastu“, millele lavamehedki kõõrdi vaatasid. Kõnelemata ülejäänud teatrirahvast. See oli üks ütlemata kahtlane värk.