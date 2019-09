"Teenijanna loo" järge üritati varastada 

89aastane Kanada tippkirjanik teatas mullu detsembris, et 1985. aastal ilmunud düstoopia, mille põhjal on valminud edukas seriaal, saab sel sügisel järje. Atwoodi sõnul pommitasid küberkurjategijad nii teda kui ka kirjastust e-kirjadega, et „Testamentide“ käsikirja valskusega enda valdusesse saada. „Ausalt, seda püüti varastada ning me pidime kasutama koode ja paroole,“ ütles Atwood BBC-le. Kirjanik usub, et pettuse läbiminekul oleks teda tabanud šantažeerimine. „Nad võinuks öelda: „Käsikiri on meie käes, me paneme selle netti üles, kui sa meile oma krediitkaardiandmeid ei anna.““ Atwoodi sõnul võinuksid küberkurjamid pakkuda inimestele katkendi allalaadimist, misläbi võinuks viirus nende andmed varastada.