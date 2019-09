Kuidas Undi juures katkematut vaimusabatit peeti 

Kui aga materiaalne maailm endast siiski märku andis ning kellelgi kõht tõesti tühjaks läks, siis käidi külmkapi kallal ja teenindati ennast ise. „Seal ei muretsetud selle pärast, kas kodu on koristatud ja kas sul on midagi lauale panna,“ räägib Vaino. „Poes oli saada ju seda, mida sealt saada oli ja raha ei olnud ka kellelgi ülemäära palju. Tähtsam oli tulles, et mingisugune pudel kaasas oleks – et jutt paremini jookseks.“

Harjutused „Sügisballiks“

Salongielu võib abielu segama hakata, kuid vähemasti esiotsa nautisid seda mõlemad – nii Unt kui ka Kreismann. „Kui keegi kannatas, siis väike poeg [Andres Raag], kes pidi leppima sellega, et vanemad olid kogu aeg külalistega hõivatud, ja kes väga suure osa ajast pidi oma toas veetma. Tema võib-olla ei saanud klassikalist lapsepõlve,“ arutleb Vaino. „Tänapäeval on üllatav mõelda, kui avatud toona oma sõpradele oldi. Kersti Kreismann on ka meenutanud, et kui mõnel sõbral oli eraelus kriitiline aeg, siis – neil oli kolmetoaline korter – väga sageli oli kolmas tuba kellegi sõbra käsutuses, kes oli kellestki lahku minemas ja kellel polnud kusagil elada. See oli paras segasummasuvila. Ehkki neil ju kogu aeg ka külalisi polnud.“

Külastused olid enamjaolt spontaansed – kellelgi tekkis mõte Undi poole sisse põigata ja põikaski. Selles küsimuses visati peenetundelisus ja takt üle parda. Ent eks see nõukaajal nõnda käiski. „Ma oma lapsepõlvestki mäletan, et kui tuli mõte, et läheks kellelegi külla, siis läksidki, lasid ukse taga kella ja küsisid, kas sõber on kodus. Vahel oli, vahel ei olnud,“ räägib Vaino. „Ja nii nagu lastel, käis asi ka täiskasvanutel. Ootamatud üllatused ähvardasid inimest toona kogu aeg. Seal Mustamäel elas toona ju hulk kirjanikke – Teet Kallas elas seal lähedal, samuti Mihkel Mutt. Lisaks mitmed lavastajad. Neil oligi väga lihtne üksteisel külas käia.“

Alati võib-olla ei tahetud külalisi. „Undil on mitu niisugust lühipala, milles ta kirjeldab olukorda, kus inimene on üksi kodus ja keegi tuleb talle külla. Aga inimene ei taha, et talle külla tuldaks, ja siis ta üritab olla hästi vaikselt, et see, kes ukse taga kella annab, aru ei saaks, et ta kodus on.“

Eeskätt aga on too Mustamäe korter ja elu uuselamurajoonis olnud Undile inspiratsiooniks kultusteoseks saanud „Sügisballi“ kirjutamisel. „Võib öelda, et Unt on selles romaanis jäädvustanud omaaegseid mõtteid suurlinlikkuse kohta, mis eestlaste jaoks oli tollal ikkagi suhteliselt uus kogemus,“ arutleb Vaino. „Ta on ise ka ühes intervjuus toredasti öelnud, et talle tundus, et eestlaste linnastumine käis liiga kiiresti. Mujal maailmas käis see lauge protsessina, aga Eestis oli üks põlvkond talupojad ja siis äkki olid sa suurlinnas, Mustamäe majakarpides. Psüühika ei jõua nii ruttu kohaneda. Võõrandumus nendel „Sügisballi“ tegelastelgi tuleb sellest, et psüühika on alles otsapidi maal ega oska suurlinnas midagi peale hakata. Ning eks Unt ise oli natuke samasugune. Ehkki talle meeldis end väga linnainimeseks ja moodsaks meheks pidada, oli ta olemuselt paljuski maapoiss, ta on ju maal kasvanud. Ta on ka ise öelnud, et on olemuselt praktilise meelega. Unt ei olnud tüüpiline linnaboheem.“

Nii oli elus suurlinna magalarajoonis kirjaniku jaoks korraga nii võlu kui ka valu. Ehkki viimast ta ilmselt päriselus väga otse välja paista ei lasknud, pigem vormistas selle oma loomingusse.