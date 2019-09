Heidy Tamme: „Olge palun ka loomade suhtes inimlikud, elame ju nendega koos!“ 

Häälel on nii suur spekter, et me ise ka ei tea seda. See on nagu meie DNA, PIN-kood. Kui näiteks telefonis rääkida kellegagi, siis kohe kuuleme, mis meeleseisundis see inimene on. Hääles on niivõrd palju selliseid värve, millest meil pole aimugi.

Tegelikult me teeme iga päev midagi head, ükskõik kui kuri keegi ei oleks. Kasvõi midagi spontaanset. Need võivad tihti olla väga väikesed asjad, kasvõi seesama kassipoegadele söögi andmine. Ma tahangi tähelepanu osutada inimestele selles osas, et olge kogu aeg tähelepanelikud, sest täiesti ootamatult võib olla keegi hädas.

Eile ma sõitsin rongis, läksin WC-sse ja nägin, et nurgas üks naine nutab. Küsisin, kuidas saan aidata. Ta ütles, et need on isiklikud mured. Aga vähemalt sain teada, et pole tervisemure. Te ei tea iial, millal vajate kellegi inimese lihtsat peatumist ja küsimist: „Kas kõik on korras?“

Mida veel saaksime kõik üheskoos teha, et tiiger Pootsmanile valmiks kiiremini tema uus kodu Tiigriorg?

Saaksime olla aktiivsemad. Räägime alati rahast, aga raha on ainult lõpptulem. Kogutakse alati raha kokku, aga ei koguta inimesi kokku. Väga tihti öeldakse, et saatke raha arvele, aga meile ei öelda, mida selle rahaga konkreetselt tehakse. On olnud igasuguseid kogemusi. Väga kurb, kui tehakse suuri üritusi, aga ei teavitata, kuhu need summad paigutati.

Me inimestena peame olema ärkvel ja kogunema kokku, panema selle teema laulma. Omal ajal laulsime ja tantsisime tarkade meeste juhtimisel, saades kätte iseseisvuse. Sellistel üritustel on suur jõud. Ka sellel „Tiigri tee“ kontserdil on suur jõud ja sellepärast ma kohe nõus olingi. Peab olema kindel ja teadma, et kogutud raha läheb tõesti sinna, kuhu see on määratud. Kõik, mis sellesse projekti panustatakse, peab olema selline ühtne, läbipaistev, vägev ettevõtmine, et kõik tunnevad, et nad on oma osa andnud.