Coca-Cola Plazas algas remont: kaotatakse kassad ning juurde ehitatakse uus kinosaal  

“Kõikide uuenduste keskseks mõtteks on suurem mugavus ja sellel eesmärgil jätkame ka LUXE saalide juurde tegemist. Saal number 5 läbib täieliku uuenduse ja astub LUXE saalide perekonda ehk siis on järjekorras juba kolmas LUXE saal Coca-Cola Plazas, kokku saab meil siis olema rohkem kui 200 LUXE tooli,“ lausus Forum Cinemas turundusjuht Katre Kärner. „See tähendab, et vahetame kõik tavatoolid välja eriti mugavate recliner toolide vastu, milles saab end mõnusasse asendisse lasta ja filme nautida.“

Kärner lisas, et varasemaga võrreldes saab uuenduse läbinud saalis olema küll istekohti mõnevõrra vähem ehk 83, kuid senised LUXE saalide külastusnumbrid näitavad, et kliendid eelistavad just suuremat mugavust ja terviklikult meeldivat kinos käimise elamust. Oktoobris on LUXE kampaania raames võimalik ülimugavaid toole nautida ka tavasaali piletihinnaga.

“Lisaks saalile on oluliseks muutuseks ka uus sissepääsuala, sest kaotame ära senised kassad ja nende asemele tekivad piletiautomaadid, kust inimesed saavad ise kiirelt ja mugavalt pileteid osta või juba ostetud pileteid väljastada,” selgitas Kärner, lisades, et piletiautomaadid iseenesest ei ole midagi väga uut, sest need on Forum Cinemas kinodes olnud kasutusel juba mõnda aega.

„Endiselt saab muidugi pileteid osta ka inimese vahendusel ja seda saab siis teha otse maiustuste poe või kohviku Hot’n’Fresh teenindajate käest,“ märkis Kärner.

Ehitustööde käidus saab uue ilme ka väravate ala, mis loob juurde ruumi, et maiustuste pood Suhkrusüda saaks veelgi oma valikut laiendada. Laste- ja ka vanemaealiste sünnipäevade pidamiseks populaarne kinotuba läbib samuti põhjaliku värskenduskuuri.