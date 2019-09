Kim Kardashiani verest leiti ränga haiguse märke 

38aastane Kim rääkis hiljem telesaates "Today", et leidis vapustavalt hea arsti dr Wallace'i, kes kirjutas talle välja ravimid. "Avastasime, mis mul häda on." Täpsemalt lubas Kardashian kõigest rääkida siiski oma sarja "Keeping Up With The Kardashians" tänases osas.

Kimi fännides ärevust tekitanud episoodi filmiti juba enne seda, kui Kim ja tema mees Kanye West maikuus tänu surrogaatemale poeg Psalmi vanemateks sai. Kardashian rääkis, et oli arsti juurde pöördunud ärevusse tekitavate sümptomite tõttu. "Tohutu väsimus, tohutu iiveldus, käed on paiste läinud. Mul on tunne, et hakkan kokku varisema. Käed on muutunud tundetuks."