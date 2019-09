Surnud rokkari eksnaine nõuab leselt lapsetoetust 

Cornelliga aastatel 1990 - 2004 abielus olnud Susan (61) väidab, et Vicky (41) ei pea kinni lapsetoetust puudutavast kokkuleppest, mille ta oli oma eksmehega sõlminud. Naisel on kadunud muusikuga 19aastane tütar Lillian Jean. Pärast abielu purunemist nõustus Chris Susanile maksma iga kuu 5000 dollarit, vahendab The Blast. Cornell lubas tasuda ka tütre õpingute, sealhulgas ülikooliõpingute eest.

Chris Cornell koos oma teise abikaasa Vicky ja tütar Toniga 2008. aastal. Foto: Jacquelyn Martin

Nüüd on Susan Silver rokkari lese kohtusse kaevanud, väites, et too ei pea kinni kohtuotsusega kinnitatud toetuse maksmisest.

Daily Maili andmeil on Vicky Cornell andnud Silverile vastulöögi, nõudes, et kohus ei võtaks hagi menetlusse. Rokkari lesk väitis Briti väljaandele, et on maksnud Lillian Jeanile "iga viimase kui penni" elatist, ehkki pole selleks seadusega kohustatud. Vickyl enesel on abielust Cornelliga kaks last.