The Beatlesi kuulus Strawberry Field avatakse turistidele 

John Lennon (1940 - 1980) käis poisipõlves kodulähedases päästearmee lastekodu Strawberry Field (Maasikavälu) aias mängimas, ehkki see oli rangelt keelatud. The Beatlesi legendi poolõde Julia Baird (72) rääkis BBC-le, et Johnil oli kombeks üle sealse aia ronida. "Me kõik vajame lapsena kohta, mis kuuluks veidike meile, mis oleks veidike eriline."