Rowling annetas neuroloogiliste haiguste uurimiseks 17 miljonit eurot 

2010. aastal Edinburghi ülikooli juurde asutatud regeneratiivse neuroloogia kliinik kannabki Anne Rowlingu nime. Toona toetas kirjanik ravi- ja teaduskeskuse arendamist 10 miljoni naelsterlingiga. Tema eesmärk on kaasa aidata polüskleroosi, Parkinsoni tõve, dementsuse ja teiste neuroloogiliste haiguste uurimisele.

Rowling väljendas uhkust, et kliinikus on kõrged püüdlused ühendatud praktilise raviga. "Olen kindel, et kliiniliste uuringute ja praktilise ravi kombinatsioon, mida professor Siddhartan Chandran ja tema eeskujulik tiim pakuvad, tähendab polüskleroosi ja teiste sarnaste haigustega inimestele suurt sammu edasi."