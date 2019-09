Inimesed Katrin Lust Peeter Võsale: mu töö pole üldse nii raske, et peaksin rahusteid võtma Andra Nõlvak , täna, 12:14 Jaga: M

Katrin Lust Foto: Kalev Lilleorg

Peeter Võsa ütles intervjuus Anu Saagimile, et need kes täna midagi säärast (nagu Võsareporter kunagi oli – toim.), on ikka üsna julged tegelased. Hiljem lisas ta, et ilmselt peab Lust (Katrin Lust-toim.) mingite rahustite peal olema, sest see valdkond on päris karm, mida ta teeb. Lust ise arvab aga, et tema töö on nagu töö ikka.