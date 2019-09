Inimesed Katrin Lust oma tööst: see pole nii raske, nagu Peeter Võsale tundub, rahusteid ma ei võta Andra Nõlvak , täna, 12:14 Jaga: M

Katrin Lust Foto: Kalev Lilleorg

Peeter Võsa ütles intervjuus Anu Saagimile, et need, kes teevad praegu midagi säärast nagu kunagi „Võsareporter“, on ikka julged tegelased. Hiljem lisas Võsa, et Katrin Lust peab ilmselt olema mingite rahustite peal, sest ta tegutseb päris karmis valdkonnas.