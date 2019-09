MIKS NII? Trumpi pilav reklaam kästi Tallinnas maha võtta, aga keskmist varvast näitav plakat võib jääda 

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher ütles Õhtulehele, et head kombed ja tavad on määratlemata õigusmõiste, mida sisustatakse igal konkreetsel juhtumil kaalutlusõiguse kohaselt. "Erinevalt Alison Jacksoni näituse reklaamist, kus kasutati rahvusvaheliselt tuntud ja armastatud isiku poolt üldteadaoleva ja ülemaailmselt ühetähendusliku käemärgi eksponeerimist, ei ole keskmise varba näitamisele omistatud sedavõrd ühest tähendust," selgitab Vaher. "Sellist märki on ilmselt keerukas jäljendada ning me ei arva, et konkreetne reklaam võiks avaldada mõju alaealiste väärtushinnangutele ja käitumisele."