Plácido Domingo galakontsert jäeti seksiskandaali tõttu ära 

Dallas Opera teatas oma pressiavalduses, et jätab ära 11. märtsiks planeeritud gala, kus Domingo esinema pidi. Augustis rääkis üheksa naist - kaheksa lauljat ja üks tantsija - Associated Pressile, kuidas staartenor oli neid seksuaalselt ahistanud. Seepeale alustas Los Angelese ooperimaja juurdlust. Mõni nädal hiljem teatas uudisteagentuur, et samasuguste süüdistustega on lagedale tulnud veel 11 naist. Neist üks, Washington National Opera endine lauljanna Angela Turner Wilson rääkis, et Domingo oli teda hooajal 1999/2000 nii kõvasti rinnast pigistanud, et ta karjatas valust. Ooperimajas hiilgavat karjääri teinud Wilson usub, et Domingo jättis temaga töölepingu pikendamata just seetõttu, et noor naine ei vastanud tema lähenemiskatsele.