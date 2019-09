Briti superstaar Adele andis viimaks lahutuse sisse 

Briti lauljanna (31) ja tema abikaasa Simon Konecki (45) teatasid 19. aprillil seitse aastat kestnud kooselu purunemisest. Nende poeg Angelo on kuuene. Adele'i ja Simonit polnud juba tükk aega üheskoos avalikkuse ees nähtud. Hiljem kinnitasid sõbrad, et kuulus paar oli juba ammu kumbki oma elu elanud.

Oma eraelu väga hoolikalt kaitsev Adele jäi endast 15 aastat vanema Simoniga esimest korda kaamerate ette 2012. aasta jaanuaris Floridas puhates. Selgus, et tegu on lahutatud mehega, kellel on mõneaastane tütar. Käisid jutud, et lauljatarile oli sümpaatset pruunisilmset habemikku tutvustanud 2011. aastal kolleeg Ed Sheeran ajal, kui Adele kosus kurgulõikusest, kuid Sheeran põrmustas need kõlakad 2012. aastal Twitteris.