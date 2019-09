Demi Moore süüdistas end Ashtoni lapsest ilmajäämises 

New York Timesi teatel kirjutab Moore 24. septembril ilmuvas mälestusteraamatus "Inside Out", kuidas ta 2000. aastate algul elas üle nurisünnituse. Lapse isa oli Demist 15 aastat noorem Ashton Kutcher, kellega näitlejanna polnud jõudnud veel abielluda. Moore jäi tütrest ilma kuuendal raseduskuul. Lapsele oli juba nimigi valmis mõeldud - Chaplin Ray ...

Demi kinnitas New York Timesile, et nüüd on ta kaine.

Raamatus süüdistab Moore Kutcherit ka truudusetuses. See leidnud aset enne nende lahkuminekut 2011. aastal. Toona kirjutas New York Post, et Ashton magas enda ja Moore'i kuuendal pulma-aastapäeval 24. septembril 22aastase blondiiniga.