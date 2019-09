Inimesed Marianne Mikko kirjutab elukooli raamatuks Kroonika , täna, 08:46 Jaga: M

Marianne Mikko Foto: Teet Malsroos

Mis saab poliitikust, kui ta tegevpoliitikast lahkub – head sõna valdajad kirjutavad elukooli raamatuks. "Olen nii kaua poliitikast eemal olnud küll, et vaim on kirjutamiseks valmis. Settimisaega on olnud ja oskan ja saan vaadata olnule distantsilt," ütleb Marianne Mikko.