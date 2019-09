Siret ja Martin Repinski lasid oma poja ristida 

Siret ütleb, et see oli nii Morgani kui ka terve pere jaoks väga eriline sündmus suve lõpetuseks. "Ristimine tähendab meie poja Morgani jaoks kui uut sündi, sellega ta ühtlasi muutub kui Jumala lapseks, kes on hoitud ja kaitstud," lausub Siret.