TAAS ROOLIS! Kati Saara Vatmann sai load tagasi ja vahetas hobuse auto vastu

„Autojuhtimine ei ole võõras, masin ise on vahepeal veidi väsinud. Pealinnas sain bling-bling-BMW taga järsult pidurdades teada, et pidurid vajavad putitamist, ehkki ülevaatus on autol korralikult tehtud," räägib Kati. Kirjaniku Volkswagen konfiskeeriti, aga perel on teenekas väikeauto – seda nimetab ta Twiggy-Piggy-Hipsteriks.