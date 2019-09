TIMMERI TAROSKOOP 16.-22. SEPTEMBER | Vähkidele tundub kõik vale, Lõvid peaksid ostma lotopileti 

VÄHK ei tea ise ka mida ta praegu tahab. Tunneb, et on mugavustsoonis, seal olla ei taha, uuendusi ei viitsi ka praegu omaks võtta. Kõik tundub vale. Praegu kokkuleppeid sõlmides olge ettevaatlik, lugege kogu pisikeses kirjas olev tekst hoolega läbi, muidu kahetsete. Mida ilusam jutt, seda suurem võimalus lõksu langeda. Usalda, aga kontrolli, kohe mitu korda, see on praegu teie juhtlause. Suhetes ei ole vähid sel nädalal nemad ise, kuidagi kahepalgelised kipute olema.

NEITSI vajab praegu hingele toitu, aga ei lasta tal rahus olla. Nii palju kohustusi ja tegemisi sel nädalal, et neitsi istub vahepeal maha ja paneb asjad paberile. Teile tundub, et teie üksi peate kogu maailma töö ära tegema. Küsige abi, ärge kartke nõrgana näida. Ise olete ka pärast üllatunud, et nii saab palju lihtsamalt läbi. Nii mõnigi neitsi õpib sel nädalal midagi olulist ja nii mõnegi neitsi ellu ilmub uus noor vastassoost inimene.