Andres Raag: „Ei taha öelda, et ma olen olnud kõva elumees, aga eks neid aegu ole olnud tõesti igasuguseid. Lehvivad lokid, kitarr…. Seda kõike sai ära kasutatud." Jaanus Kulli , täna, 00:01

MEREL KÄIB MÕTE OMA RADA: „Loomulikult vihastan mingil hetkel võrgu peale, aga see on kihvt hobi. Kogu see näkerdamine. Istud siin ja mõte käib oma rada. See on osa looduses olemisest. Ma olen ju siin kalurikülas üles kasvanud ja kuidas sa siis merel ei käi,“ tõdeb Andres. Foto: Alar Truu

„Ma olen loomult pessimist. Jaa, mul on selleks oma kreedo. Sest ma mõtlen kõigest kohe kõige halvemat ja pärast on nii kohutavalt hea tunne, kui läheb paremini. See ongi minu kreedo! Eks ma olen natuke ka ülepõdeja ja ülemuretseja. Hakkan probleemiga tegelema juba siis, kui see veel nurga tagant ei paistagi. Aga ma tean, et ta võib ühel hetkel sealt tulema hakata ning juba olengi täielikus stressis, iseloomustab ennast Linnateatri näitleja Andres Raag.