Inimesed "Mine järele! Too ära! Tule kaldale!" Ja Eike ning Arabella sööstavad uppujale appi Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:02

SÜDAMEGA ASJA JUURES: „Eks mul ikka on selliseid hetki ka, kui mõtlen, et miks ma vetelpäästega üldse tegelen ja aitab küll, nüüd oli viimane kord – lõpp! Aga siis tuleb jälle keegi särasilmselt ja ütleb, et teeme! Jah, muidugi teeme!“ räägib kahe veepäästekoera Eike ja Arabella omanik, Pärnumaa Märjad Käpad MTÜ asutaja Hiie Paas. Foto: Erki Pärnaku

„See oli talvine aeg, esimene advent. Jalutasime Eikega järve ääres matkarajal, kui kuulsin kaugelt lapse kisa. Ta oli järsust nõlvast vette libisenud. Kui mina lähemale jõudsin, oli koer juba lapse juures ja tegi ringi ümber tema, nagu teda on õpetatud. Laps haaras Eike kõrvadest kinni ja oli tal risti üle selja, kui koer ta kaldale tõi. Juhtusime täpselt õigel hetkel seal olema!“ meenutab ühenduse Pärnumaa Märjad Käpad MTÜ asutaja Hiie Paas kuue aasta tagust juhtumit, kui tema newfoundlandi tõugu vetelpäästekoer Eike lapse elu päästis. Eestis on umbes 16 väljaõppinud vetelpäästekoera. Rannavalves nad veel leiba ei teeni, kuid on abiks ennetustöös.