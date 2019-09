Tanel Padar isarollist: õnneks on võimalik kõike sobitada nii, et pere ega esinemised ei kannataks 

"Loomulikult on igapäevased tegevused ja toimetused planeeritud nii, et oleks võimalik olla uue ilmakodaniku juures ja näha tema igapäevast arengut. Õnneks on võimalik seda kõike sobitada nii, et pere ega esinemised ei kannataks," ütles Padar Menule .

"Järgmine singel on ilmselt läbi minu karjääri mind kõige isiklikumalt puudutav lugu. Usun, et see saab ka minu fännidele südamelähedaseks," lubab Tanel, et uut muusikat on oodata juba enne septembri lõppu.