Liis Lemsalu: esikaante vältimine on olnud väga teadlik otsus 

Siiski ei ütle ta, et teda enam iial ajakirjade kaantel näha ei saa. „Mingil hetkel taheti mind igale poole panna ja luua mingit uut asja ning uusi tekste, mida ma ei ole isegi öelnud ja neid keerata, siis väsisin natukene ära. Olen eelkõige ikkagi muusik – kirjutan lugusid, see on minu töö. See, mis toimub sotsiaalmeedias, mida ma haldan, on tore. Seda, mis toimub kollases meedias, ma ei tea. Ma ei ole väga ammu seal surfamas käinud, seega ma ei tea, mis pealkirjad on olnud.“