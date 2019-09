Maris Järva nautis Taylor Swifti eksklusiivset kontserti: ma ei kahelnud hetkekski! 

Järva räägib, et 9. septembril toimunud kontserdil oli maksimaalselt 2000 inimest, kes olid Pariisi L’Olympia kontserdimajja kokku tulnud 37 eri riigist. Ühtegi piletit sellele kontserdile aga ei müüdud – neid sai võita erinevates raadiomängudes üle maailma. „Raadio Sky Plus korraldas kuulajatele kampaania, mille raames oli kontserdile võimalik minna ka paaril Eesti fännil. Lisaks kahele raadiokuulajale, kes paketi võitsid, avanes tänu Universal Music Balticsile ka minul võimalus sinna minna.“

Maris ise end väga suureks swiftie’ks ehk Taylor Swifti fänniks ei pea. „Tema karjääril ja muusikal olen siiski terve aja silma peal hoidnud. Algusest peale on ta lood raadiotes hittideks mängitud, seega on ta kogu aeg ka n-ö pildil olnud.“

Sellele vaatamata jäi Järva nii kontserdi kui esitatud lugudega väga rahule. „Ta oli osavalt sidunud uue albumi „Lover“ materjali suuremate hittidega. Muu hulgas ütles ta laval korduvalt, et on ka ise erutatud, et saab uusi lugusid esimest korda publiku ees esitada,“ räägib ta.