Ligi kaks aastat koduarestis hoitud Vene lavastaja võib süüdistusest vabaneda 

Moskva linnakohus saatis kümme kuud menetletud hagi prokuratuuri tagasi, kirjutab Moscow News. Süüdistajatel on kümme päeva aega otsust edasi kaevata. Serebrennikovi poolehoidjad avaldavad lootust, et juhtum ei jõua enam kohtusse tagasi, kuna on alusetu ja poliitiliselt motiveeritud.