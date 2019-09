KOLM KOOLI KORRAGA?! Laulja Tuuli Rand: salamisi unistan terapeudiks saamisest 

Tuuli ütleb, et tema suurem plaan on saada terapeudiks ja teiste inimeste aitamine on tal alati südames. Ent see võtab aega: pärast aastast õpet jätkub kolmeaastane terapeudiõpe. "Vaikselt lähen oma unistuse suunas. Arvan, et sellepärast olen ka lauljaks hakanud, et tahan inimestele midagi anda. Inspireerida. Meigiga on sama, tahan inimestele midagi anda," räägib Tuuli.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Holistika Instituudis õppimine kosutab lauljanna sõnul kindlasti ka tema enda hinge. "Arvan, et väga paljud inimesed ei julge vahel endale otsa vaadata. See on väga hea koht, kus minna endas sügavuti ja saada lõplikult aru, miks sa oled selline nagu oled," ütleb ta.

Tuuli ei tunne hirmu teistele pühendumise ees: "On juhtunud, et olen ennast tühjaks andnud. Aga tavaliselt saan ka midagi tagasi. Tasakaalu leidmine on ka mingis mõttes protsess, et endale mitte liiga teha."