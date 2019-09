Selgus Louis Tomlinsoni teismelise õe surma põhjus 

BBC Newsi teatel leidis Félicité elutu keha tema sõbranna, kellega nad olid eelmisel õhtul kokaiini pruukinud. Fizzyks kustutud sotsiaalmeediatähe organismist avastati ka ärevusvastase ravimi Xanax ja kange valuvaigisti OxyContin jälgi. Nende ainete kombinatsioon oligi tüdruku hauda viinud.

Koroner rääkis, et pärast kokaiiniõhtut oli Félicité kell viis hommikul veel hinganud. Aga kui sõbranna keskpäeva paiku üles ärkas, ei kuulnud ta kõrvalvoodist enam hingamist. Félicité perearst dr Paul Eulinger nentis oma avalduses, et tüdruk oli keeldunud narkootikumidest loobumast, ehkki teadis, et need võivad ta tappa. Koroner Shirley Radcliffe järeldas, et surma põhjustas mürgistus, kuid üledoos polnud tahtlik. "Felicite oli isik, kes pruukis teadlikult uimasteid ning langes kogemata nende ohvriks."

Félicité ja Louis' emal Johannah'l oli kokku seitse last, sealhulgas kahed kaksikud. Esikpoja Louis' (27) sündides oli Johannah vaid 18aastane. Poisi isast Troy Austinist läks noor ema lahku, kui Louis oli viiene. Poptäht on öelnud, et peab oma pärisisaks kasuisa Mark Tomlinsoni. Sellest abielust sündis neli tütart: Charlotte, Félicité ning kaksikud Phoebe ja Daisy.

Johannah' ja Marki abielu purunes 2010. Kolm aastat hiljem teatas Johanna kihlumisest Dan Deakini nimelise arstiga. Selleks ajaks oli ta jälle lapseootele jäänud – tulekul oli juba teine paar kaksikuid. Ernest ja Doris sündisid 2014. aasta veebruaris. Juulis pidasid nende vanemad pulmi.