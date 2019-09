Inimesed 65. sünnipäeva tähistav Peeter Volkonski: mind teeb kurvaks, et au- ja häbitunne on kadunud Toimetas Andra Nõlvak , täna, 09:35 Jaga: M

Peeter Volkonski Foto: Aldo Luud

Muusik, näitleja ja teatrilavastaja Peeter Volkonski, kes tähistba oma 65. sünnipäeva tunnistab, et tänapäeva Eestis elades ei tunne ta end hästi ja turvaliselt. „Mind teeb kurvaks see, et on kadunud au- ja häbitunne,“ sõnab ta.