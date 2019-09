Inimesed Evelin Ilves õpib töötervishoiuarstiks: mulle läheb korda tervena elatud elu Evelin Ilves, Andra Nõlvak , täna, 00:02 Jaga: M

RINGIGA TAGASI: Evelin Ilvesest sai sel sügisel Tartu ülikooli arstiteaduskonna arst-resident. Tartu ülikooli koduleht kirjutab, et arst-resident on arsti kutsega isik, kes omandab eriarsti teadmisi ja oskusi Tartu ülikooli residendiõppes ja kes on töövõtjaks selles raviasutuses, kus praktiliste oskuste omandamine parasjagu toimub. Foto: Kalev Lilleorg / Naisteleht

Evelin Ilveselt, kellest sai sel sügisel Tartu ülikooli arstiteaduskonna arst-resident, küsitakse pidevalt, kuidas käivad kokku kodurestorani pidamine ja arstina töötamine. „Mis ma vastan? Et eks aeg näitab, sest ma olin viimati haiglas töiselt toimetamas viis aastat tagasi, kui üldarsti litsentsi taastasin. Sealt väljusin tookord teadmisega, et haiglasse tööle minna ma tulevikus pigem ei soovi,“ kirjutab Evelin oma Toidutare kolumnis.