Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas rauapalavik vallutas Jõhvi  

„Ligi veerand kilomeetrit sügav „põrguauk“ on juba maakerale kere sisse aetud, kuid puurimistööd kestavad ikka edasi säherduse suure hooga, et vana maakera otse oigab käes,“ kirjutab reporter poeetiliselt. „Ja kes võib praegu Jõhvis õhtul magama minnes kindel olla, et hommikul talle luusse ja lihasse ei lõika rõõmusõnum – rauamaak on avastatud! Uus hiigeltööstus avatakse!“