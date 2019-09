Kersti Kaljulaid kandis visiidil Araabia Ühendemiraatidesse lahtisi sandaale. Ženja Fokin: olen õnnelik, et jalas ei ole vähemalt Crocsid 

"Riietusega on alati väga keeruline, kuid õnneks appi tuleb etikett ja saab toetuda klassikalistele valikutele, millel ei ole parim enne kuupäeva ees.

Ma arvan, et stilistide maitse on erinev, ehk antud komplekt ei ole minu lemmik, kuid olen õnnelik, et presidendi jalas ei ole Crocsid," nendib Fokin.

SANDAALIDES KESET KUNSTI: Kersti Kaljulaid külastas töövisiidil Araabia Ühendemiraatidesse ka Abu Dhabi Louvre'i, kus üllatas huvitava jalanõuvalikuga. Foto: Emirates News Agency

President kombineeris mustad lahtised sandaalid üle põlve ulatava suvise kleidi ning ametlikuma musta poolpintsakuga. Muideks, sama kleiti on president kandnud varemgi, augustis Räpina vallavalitsust külastades. Siis aga kandis Kaljulaid sandaalide asemel musti klassikalisi madala kontsaga kingi.

NAISELIK LILLELINE SUVEKLEIT: kleiti, millega president väisas kuuma Araabiat, kandis Kaljulaid ka augustis kohtumistel Kagu-Eestis. Foto: Aldo Luud

"Laia maailma ekskursioonile viis meie president Eesti sinise ja lopsaka lilleaasa kleidil. Kuid iseteadliku persoonina sai tänu mugavatele jalanõudele ehk täidetud paar ülesannet rohkem? Millele keskenduksite teie, kas ilmekale reisikomplektile või reaalsetele töötulemustele?" küsib ta.

"Ma ise oleksin riietanud meie riigipea antud konteksti arvestades kasvõi beeži linasesse liivakarva pükskostüümi ja kombineerinud juurde šikid nahast balleriinad või plokk-kontsaga kingad," lisab Fokin enda visiooni presidendi kostüümist.