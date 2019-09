"Downton Abbey" sünd: „Kõik algas heast toidust ja joogist ning mõnusast vestlusest.“  

Hunnik väärikaid auhindu, keskmiselt 11 miljonit vaatajat osa kohta, kirglike fännide armee, sadade miljonite eurode eest müüdud suveniire – Crawley aadliperekonna ja nende teenijate loost sai Suurbritannia üks kõigi aegade edukamaid seriaale. „Downton Abbey“ idee seeme hakkas eduka teleprodutsendi Gareth Neame'i peas idanema ühel päeval, kui ta telekapulti klõpsutas ning 1970. aastate Briti seriaali „Upstairs Downstairs“ („Kahe korruse rahvas“) peale sattus. Toona umbes 40aastane Gareth polnud aadlipere ja nende teenijarahva elust rääkivat menusarja näinud, kirjutab Daily Telegraph. Ta uskus, et ka noorem põlvkond mitte. Õige pea Cornwallis üht vana maahäärberit külastades täheldas produtsent, et sealsed teenijate ruumid on ääretult hästi säilinud. Mõte XX sajandi algul hargnevast härrasrahvas-teenijarahvas-seriaalist hakkas Garethile aina rohkem imponeerima.