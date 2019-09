Marco Tasane: kui mul oleks valida, läheksin nublu kontserdi asemel kuulama Arnold Oksmaad 

“Oksmaa on selline artist, et teist sellist Eestis pole. Oleks mul valida, kas ma lähen nublu või Oksmaa kontserdile, siis ma valiks Oksmaa, sest seal ma saan end välja naerda heas mõttes. Mulle meeldib meelelahutus,” põrutab Tasane.

Tasane tunnistab, et enne Sodiaagis toimunud “Suvelõpusimmanit” ei olnud ta Oksmaaga sõber. “Varem ei olnud härra mul isegi sõbralistis!” imestab ta.

Kontserdile saabus Tasane siis, kui väike baar oli juba rahvast täis ning saalis lõõmas 40kraadine kuumus. Enne lavale minekut oli Oksmaa Tasase sõnul väga heas tujus.

“Ta oli isegi liialt ülienergiline, ma ei tea, kust ta seda võtab, see on lausa kahtlane! Tal need silmad käisid… vorm oli tal muidugi hea,” peab staarstrippar tõdema. “Kas selline ülienergilisus oli sellest, et ta pole Eestis ammu esinenud ja fänne on nii palju, ma ise ka mõtlesin, et pea käis tal ringi, ma ei hakanud küsima, kas ta on midagi tarvitanud,” lisab ta.

“Lava oli üsna väike, ta ju tantsis tegelikult tooli peal seal, et teda oleks näha. Suuri tantsusamme ta seal teha ei saanud nagu ta kuus aastat tagasi tegi. Teda soojendasid Hillar Kohv, kes oli väga higine ja tal veel lagunesid kingad ära. Ma ei tea, kas need olid võltsid või… Hillar Kohv on muidu väga tore inimene, ta võttis pärast Heiki Hainsalu tossud, et saaks koju minna. Professionaalses mõttes oli Oksmaa täpselt selline nagu olema pidi - artist suure algustähega! Ta on ikkagi meelelahutaja,” jutustab Tasane.