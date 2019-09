Henrik Kalmet hiljuti ilmunud intervjuu pealkirjast: ma ei öelnud seda tsitaati järjest 

Kalmet ütleb, et tema hiljutine intervjuu Kroonikas ilmus pealkirjaga, millest tal endal aimugi polnud. "Kas mina seda tsitaati nägin? Ei näinud. Mulle saadeti teise pealkirjaga lugu. Ma ei öelnud seda tsitaati järjest. Minu käest küsiti: "Kas sul auto on?" Ma ütlesin "Ei." "Kas sul maja on?", "Ei.", "Kas sul naine on?", "Ei.", "Kas sul lapsed on?", "Ei." Ja tsitaat on: "Mul ei ole maja, autot, lapsi ega naist.""