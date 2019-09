Putini-lembese räppari video püstitas YouTube'is ebapopulaarsuse rekordi 

The Guardiani teatel avaldas Timati (õige nimi Timur Yunusov) pala "Moskva" pühapäevaste linnavolikogu valimiste eelõhtul. Räppar ülistas Kremli poolt pukki pandud Moskva linnapead Sergei Sobjaninit ("kugistan Sobjanini terviseks burgerit") ning kritiseeris suvel Moskvat raputanud proteste. "Ma ei käi protestidel ja ma ei aja mingit jura," räppis superstaar ning ülistas ühtlasi Moskvat kui linna, kus geiparaade ei korraldata.

Moskva turismiobjektidest kubisev video kogus sensatsiooniliselt palju dislike'e - 1,48 miljonit. Vene YouTube'is on see rekord. Ühtlasi pääses Timati uudisteos maailma ebapopulaarsemate videote Top 30-sse. Meeldimisi oli "Moskval" vaid 85 000.

Timati eitas kuuldusi, nagu oleks Vene võimud talle pala salvestamise eest maksnud. Ta ütles, et eemaldas video YouTube'ist negatiivsuse laine peatamiseks. "Nüüdsel ajal on moes valitsust kiruda, aga mul on omaenda arvamus," kirjutas ta Instagramis. "Protestidele mineku asemel võiksite tööd teha ja end arendada."